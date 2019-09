Mercoledì 25 Settembre 2019, 19:53

Archiviazione per l’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, e per i vicequestori Francesco Cutolo ed Elio Iannuzzi. Oggi la decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, Francesca Spella. E’ stata la Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini a chiedere l’archiviazione. I fatti risalgono al mese di ottobre del 2016, durante la visita in Irpinia dell’allora ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini. Abete, fu bloccato dalla polizia, dopo avere tentato a ripetizione di consegnare la sua famosa pigna alla titolare dell’epoca del dicastero. Ci fu un parapiglia all’esterno del convitto nazionale di corso Vittorio Emanuele, con la polizia che venne accusata di aver aggredito Abete. L’inviato di Striscia (difeso da Nello Pizza e Salvatore Pino), a sua volta, era finito sotto inchiesta per oltraggio a pubblico ufficiale. I due vicequestori Iannuzzi e Cutolo (difesi dagli avvocati Gerardo Di Martino, Costantino Sabatino e Giovanna Perna) dovevano rispondere a vario titolo di minacce aggravate e falsità ideologica.