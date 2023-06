Cinque cuccioli chiusi in una busta di plastica e gettati via, salvati da un cittadino

Cinque cagnolini rinchiusi in un sacchetto e gettati in una campagna a Cesinali.

Rischiavano di morire soffocati.

E’ stato un residente ad accorgersi di quella busta di plastica in via Salice e a salvarli. “Un gesto orrendo che condanniamo e che speriamo non faccia parte della nostra comunità – dicono gli amministratori comunali di Cesinali - Ci dispiace dover dare notizie di comportamenti incivili di questo livello, ma lo facciamo per denunciare e sensibilizzare. Ricordiamo che il nostro Comune ha una collaborazione con l'associazione Sos Natura, sempre attenta alle problematiche del territorio e degli animali che potrebbe intervenire anche per evitare tali situazioni. Ringraziamo i cittadini che si sono interessati del caso e hanno segnalato l'accaduto prendendosi cura dei cuccioli con passione e amore”.

In prima linea, il consigliere comunale Gerardo Tirella che mesi addietro si è prodigato per stringere l’accordo con Sos Natura.