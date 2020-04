Quinto anziano morto per Coronavirus in meno di 48 ore in provincia di Avellino. Un decesso si è registrato in giornata ad Ariano Irpino, dove ora si contano quindici vittime. Si tratta di un 78enne ricoverato al Frangipane.

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lunga lista di morti in Irpinia che ora sale a 36. Solo nella giornata di sabato si sono registrati quattro decessi. In provincia di Avellino sono 352 i contagi totali accertati dall'Asl irpina. La città di Ariano Irpino sta pagando il prezzo più alto in questa emergenza tra numero di positivi e decessi.