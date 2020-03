Sesto caso di Coronavirus in provincia di Avellino. Questa volta interessa l’hinterland del capoluogo irpino. L’Asl fa sapere che “è risultato positivo al Covid-19 il primo tampone effettuato su un cittadino residente a Mercogliano. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza fiduciaria sui contatti del probabile caso”. Gli altri tamponi positivi riguardano cittadini residente nella zona dell’Arianese, tra cui un medico ginecologo e la moglie. © RIPRODUZIONE RISERVATA