Crollano i contagi, ma calano anche i tamponi processati. Sono 55 i casi su 730 test analizzati da parte dell'Asl. Il dato confortante arriva dalla percentuale di positivi riscontrati in base agli esami diagnostici effettuati: è pari al 7,5%.

C'è un decesso da registrare all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. È morto un 62enne di Sant'Angelo dei Lombardi che non è riuscito a superare la fase critica determinata dal Coronavirus. Un decesso che ha provocato dolore nella comunità altirpina. Nel report di ieri dell'Azienda sanitaria sono risultati positivi al Covid-19 2 residenti ad Altavilla Irpina, 7 ad Ariano Irpino, 5 ad Atripalda, 1 ad Avella, 9 ad Avellino, 1 a Casalbore, 2 a Cervinara, 1 a Flumeri, 1 a Forino, 1 a Lacedonia, 1 a Marzano di Nola, 1 a Mercogliano, 3 a Monteforte Irpino, 1 a Montella, 1 a Montemarano, 3 a Montemiletto, 1 a Montoro, 1 a Quindici, 3 a Rotondi, 1 a Santo Stefano del Sole, 1 a Serino, 1 a Sirignano, 4 a Solofra, 1 a Sperone, 1 a Taurano, 1 a Vallesaccarda.

LEGGI ANCHE Dpcm Natale, droni e posti di blocco ma sugli spostamenti troppi buchi nel decreto

I positivi emersi ieri nel bollettino dell'Asl sono poco più di un terzo di quelli comunicati 24 ore prima (erano 141), con impennate di casi in alcuni comuni tra cui Santa Lucia di Serino. Il sindaco Ottaviano Vistocco, rispetto ai nuovi contagi in paese, spiega che sette fanno riferimento ad un unico nucleo familiare. «Tutti i positivi appartengono a nuclei familiari già in isolamento o in quarantena - sottolinea Vistocco - Pertanto il numero di attualmente positivi al Covid-19 nel nostro comune ad oggi è di 24 persone. A tutti loro rivolgiamo un augurio di pronta guarigione. Rinnoviamo l'invito a tutti i cittadini di rispettare le norme rimanendo a casa e limitando ai soli casi indispensabili le uscite e la frequentazione di altre persone, oltre naturalmente ad utilizzare sempre correttamente la mascherina, rispettare le distanze interpersonali ed igienizzare frequentemente le mani».



Il bilancio della seconda ondata, a partire dallo scorso luglio conteggiando guariti e decessi, riporta 6.970 casi totali in Irpinia. Di questi, 990 riguardano Avellino. Montoro va a 422, mentre Avella sale a 324.

Ancora: Mercogliano (229), Monteforte Irpino (209), Cervinara (204), Mirabella Eclano (199), Atripalda (183), Ariano Irpino (175), Baiano (164), Solofra (160), Lauro (146), Mugnano del Cardinale (131), Grottaminarda (127), Sperone (104), Montella (89), Quindici (88), San Martino Valle Caudina (83), Pratola Serra (81), Volturara Irpina (77), Forino (77), Lioni (74), Gesualdo (73), Sirignano (71), Frigento (70), Serino (69), Montemiletto (65), Altavilla Irpina (63), Rotondi (63), San Potito Ultra (59), Moschiano (57), Roccabascerana (56), Aiello del Sabato (56), Domicella (54), Fontanarosa (54), Pago Vallo Lauro (53), Sant'Angelo dei Lombardi (53), Nusco (53), Marzano di Nola (53), Sturno (51), Ospedaletto d'Alpinolo (48), San Michele di Serino (46), Capriglia Irpina (43), Vallata (40), Grottolella (40), Manocalzati (40), Bonito (39), Flumeri (39), Prata Principato Ultra (36), Venticano (36), Cesinali (35), Contrada (35), Savignano Irpino (33), Taurano (33), Candida (32), Santa Lucia di Serino (31), Montecalvo Irpino (28), Summonte (27), Montemarano (27), Santo Stefano del Sole (27), Bisaccia (25), Quadrelle (25), Carife (24), Montefredane (24), Calitri (24), Taurasi (24), Caposele (23), Pietrastornina (23), Casalbore (23), Chiusano San Domenico (22), San Sossio Baronia (22), Bagnoli Irpino (21), Pietradefusi (21), Guardia Lombardi (20), Villamaina (20), Salza Irpina (19), Cassano Irpino (19), Melito Irpino (19), Tufo (17), Scampitella (17), Sorbo Serpico (17), Montefalcione (16), Torella dei Lombardi (16), Aquilonia (16), Castelfranci (14), Santa Paolina (13), San Nicola Baronia (13), Villanova del Battista (13), Vallesaccarda (12), Zungoli (11), Trevico (10), Lacedonia (10), Torre le Nocelle (9), Calabritto (8), Castelvetere sul Calore (8), Parolise (8), Senerchia (7), Conza della Campania (7), Castel Baronia (7), Lapio (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Torrioni (4), Montefusco (4), San Mango sul Calore (4), Paternopoli (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Montaguto (3), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Monteverde (2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA