Va giù la curva del contagio e cala anche la percentuale tra tamponi analizzati e positivi scovati in provincia. Sono 89 i nuovi casi su 1.180 test analizzati. Questo significa che il rapporto è pari al 7,5%, molto più basso del dato medio nazionale.

Dal report dell'Asl emerge però che un terzo degli infetti di ieri è residente nel capoluogo, dove i numeri stanno salendo ancora. A fare da contraltare alla riduzione dei contagiati, però, ci sono altre due vittime che si sono registrate all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Sono deceduti un 82enne di Zungoli e un 69enne di Gesualdo.

Così nel dettaglio la mappa del contagio comunicato ieri nel bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria: 2 residenti nel comune di Aiello del Sabato; 1 di Altavilla Irpina; 3 di Ariano Irpino; 4 di Atripalda; 28 di Avellino; 1 di Calitri; 1 di Cervinara; 1 di Chiusano di San Domenico; 2 di Fontanarosa; 4 di Forino; 1 di Grottaminarda; 4 di Grottolella; 1 di Lauro; 5 di Mercogliano; 5 di Monteforte Irpino; 1 di Montefredane; 1 di Montemiletto; 2 di Montoro; 2 di Morra De Sanctis; 1 di Mugnano del Cardinale; 1 di Nusco; 2 di Ospedaletto d'Alpinolo; 2 di Pietrastornina; 1 di Pratola Serra; 1 di Quindici; 1 di Roccabascerana; 2 di San Martino Valle Caudina; 6 di Serino; 1 di Solofra; 1 di Sperone; 1 di Summonte.

Continua a crescere anche la pattuglia di guariti in tutta la provincia. Il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, scrive su Facebook: «L'Asl mi ha comunicato che il tampone processato per un nostro concittadino e per il proprio nucleo familiare, padre, madre e fratello, risultato positivo nelle settimane scorse, ha finalmente dato esito negativo al Covid-19. Finisce l'incubo Covid per un'altra famiglia contradese alla quale vanno gli auguri di ogni bene. Scende a quattordici il numero dei positivi nel nostro Comune. La cittadinanza, nonostante la bellissima notizia che ci fa sperare per il meglio, deve continuare ad agire responsabilmente nel rispetto della propria salute e di quella del prossimo. Insieme affronteremo questa dura prova e insieme ne usciremo».

Anche la fascia tricolore di Solofra, Michele Vignola, annuncia la guarigione di quattro persone residenti. Sono 47 in totale a Solofra coloro che hanno sconfitto il Coronavirus. «La cittadinanza è invitata a collaborare, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla gestione ed al monitoraggio dell'emergenza in corso», è l'appello del primo cittadino di Solofra.



I casi totali in Irpinia dallo scorso mese di luglio sono 6.505, compresi guariti e decessi. Avellino raggiunge quota 923, Montoro è a 377, mentre Avella ne registra 313. Poi Mercogliano (221), Mirabella Eclano (199), Cervinara (197), Monteforte Irpino (196), Atripalda (166), Baiano (160), Ariano Irpino (154), Solofra (144), Lauro (133), Grottaminarda (124), Mugnano del Cardinale (124), Sperone (97), San Martino Valle Caudina (82), Montella (81), Quindici (81), Volturara Irpina (77), Pratola Serra (75), Forino (71), Lioni (69), Gesualdo (66), Frigento (65), Sirignano (63), Serino (61), Montemiletto (60), San Potito Ultra (59), Rotondi (59), Moschiano (56), Aiello del Sabato (53), Pago Vallo Lauro (52), Sant'Angelo dei Lombardi (52), Roccabascerana (52), Marzano di Nola (51), Fontanarosa (51), Domicella (50), Sturno (49), Nusco (49), Altavilla Irpina (45), San Michele di Serino (44), Ospedaletto d'Alpinolo (44), Vallata (39), Grottolella (39), Manocalzati (38), Capriglia Irpina (37), Bonito (37), Flumeri (36), Cesinali (35), Prata Principato Ultra (35), Venticano (35), Savignano Irpino (33), Contrada (33), Taurano (32), Candida (31), Montecalvo Irpino (27), Montemarano (25), Summonte (25), Carife (24), Quadrelle (24), Montefredane (24), Bisaccia (23), Caposele (23), Santa Lucia di Serino (23), Santo Stefano del Sole (22), Taurasi (21), San Sossio Baronia (21), Pietrastornina (21), Pietradefusi (20), Bagnoli Irpino (20), Guardia Lombardi (20), Salza Irpina (19), Casalbore (18), Cassano Irpino (18), Calitri (18), Chiusano San Domenico (17), Sorbo Serpico (16), Melito Irpino (16), Montefalcione (16), Villamaina (16), Torella dei Lombardi (16), Tufo (16), Scampitella (15), Castelfranci (14), Aquilonia (13), San Nicola Baronia (12), Vallesaccarda (11), Santa Paolina (11), Villanova del Battista (11), Zungoli (11), Lacedonia (9), Calabritto (8), Trevico (8), Senerchia (7), Conza della Campania (7), Torre le Nocelle (7), Parolise (7), Castel Baronia (7), Lapio (7), Morra de Sanctis (6), Rocca San Felice (5), Greci (5), Teora (5), Torrioni (4), Montefusco (4), San Mango sul Calore (4), Paternopoli (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Montaguto (3), Sant'Andrea di Conza (3), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Castelvetere sul Calore (2).



