Si allunga ancora la lista delle vittime del Coronavirus in Irpinia. Una donna di 89 anni di Vallata è deceduta all’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino. L’anziana era giunta al pronto soccorso lo scorso 10 febbraio in condizioni critiche. Era stata poi ricoverata in Area Covid, fino al tragico epilogo. Nel presidio ospedaliero “Frangipane” risultano ricoverati 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva e 18 pazienti in Area Covid, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 7 (su 10 posti letto) in Sub-Intensiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA