Avellino, a 14 anni dà fuoco alla porta di un appartamento: tragedia sfiorata

Notte di terrore per una famiglia di Avellino. Un ragazzino di 14 anni ha dato fuoco al portone dell’appartamento dove dormivano padre, madre e due figlioletti. In poco tempo, le fiamme hanno interessato l’intero pianerottolo. Oltre al portone, il fuoco si è propagato alla porta dell’ascensore. Il proprietario della casa ha subito lanciato l’allarme. Nel frattempo, è riuscito a spegnere il rogo.

Sul posto gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino per eseguire i primi rilievi. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile. Il presunto responsabile è dunque un 14enne, che potrebbe non aver agito da solo. Ancora ignote le cause del raid, che solo per una serie di circostanze fortuite non ha registrato conseguenze peggiori.