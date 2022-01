Dramma della solitudine, 91enne trovato morto in casa a Taurasi

Dramma della solitudine a Taurasi. Un anziano di 91 anni è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione in via Concezione. Parenti e vicini non avevano più notizie dell'uomo, che non rispondeva più neanche a telefono e campanello. Di qui, l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Una volta all'interno, hanno trovato l'anziano - che risiedeva da solo - privo di vita. Choc e dolore in paese per il dramma registrato. Sempre i caschi rossi irpini, sono intervenuti ad Avellino e Solofra per soccorrere due anziani che si erano sentiti male.