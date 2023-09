Due auto a fuoco durante la festa, paura al Fiano Festival

Paura in serata ad Aiello del Sabato per l’incendio che ha distrutto due vetture, una Dacia Sandero e una Kia Sportage (una delle quali alimentate a gpl), parcheggiate nei pressi di Villa Preziosi alla frazione Tavernola San Felice, una delle location del Fiano Festival inaugurato poco prima.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, dopo un primo intervento dei Falchi antincendio, già in zona per la garantire la sicurezza della manifestazione. A supporto gli agenti della Polizia Municipale. Sul posto anche il sindaco Sebastiano Gaeta per sincerarsi della situazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ma la paura è stata notevole. Il rogo è divampato a ridosso delle case e della chiesa, con tante persone in strada per il Fiano Festival. Peraltro, l’incendio delle due auto è avvenuto nelle vicinanze della cabina del gas metano. Ancora poco chiare le cause che hanno scatenato le fiamme.