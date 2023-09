Mercogliano, Franco Ricciardi in concerto nel piazzale della Funicolare

A Mercogliano l' estate non è finita, settembre inizia con l' energia travolgente di Franco Ricciardi.

«Per natura non mi piace osare troppo se non ho i pezzi del puzzle a posto, così è stato anche per questa estate cittadina. - spiega il Sindaco Vittorio D'Alessio - Le casse del comune non ci consentono feste di lusso ed è per questo che non abbiamo azzardato grandi eventi. Abbiamo scelto di realizzare un calendario estivo senza sprechi, sempre in collaborazione e a sostegno delle associazioni e dei comitati cittadini. Avevamo annunciato una sorpresa finale e, grazie al sostegno di uno sponsor locale, con il concerto di Franco Ricciardi realizzeremo un piacevole momento di condivisione di fine estate.»

L' appuntamento è per stasera al Piazzale della Funicolare - Viale San Modestino. A presentare l' evento sarà l' attore e conduttore Tv Joy Saveriano, questa volta nella sua casa Mercogliano, e all' apertura della serata un momento musicale di tre artisti irpini, Blantisax, Southy e Ayga, in ricordo del giovane Roberto Bembo.

«Si prevede una serata ricca di emozioni. - aggiunge il consigliere delegato agli eventi Giuseppe Barone - È un onore avere Ricciardi ospite della nostra città, non solo perché è un cantautore di inimitabile carisma artistico, ma soprattutto per i messaggi di riscatto, di resilienza e di speranza che negli anni ha lanciato con la sua musica ed il suo impegno sociale.

La nostra programmazione in termini di eventi e promozione turistica proseguirà nei prossimi mesi con le attività previste nel finanziamento Poc turismo che abbiamo ottenuto come comune capofila anche per l'annualità 2023/2024».