Cooking Around a Cicciano, in migliaia per lo show di Franco Ricciardi

Cibo buono e soprattutto del posto, educazione alimentare, musica e divertimento ma anche messaggi sociali: sono il condensato di Cooking Around, l’evento gastronomico in corso a Cicciano fino a domani che ha già attirato migliaia di persone nell’area di 15 mila metri quadrati allestita a viale Dei Pini che ha attirato soprattutto i foodies provenienti dall’intero territorio.

Apprezzatissima dai fans l’esibizione, ieri sera, di Franco Ricciardi che ha fatto presa sugli spettatori anche per il riferimento agli ultimi fatti di cronaca che si sono verificati a Napoli diventati ormai una vera e propria emergenza sociale legata a doppio filo con l’escalation della violenza minorile.

Questa sera si replica con Gianluca Capozzi e domani con Marco Calone.

Concerti e show cooking ma anche dibattitti, come quello che sempre questa sera affronterà proprio il tema della promozione e dello sviluppo dei prodotti del territorio: ne parleranno il giornalista, scrittore e critico gastronomico Luciano Pignataro, oltre a Renato Rocco, Antonio Peluso, Errico Porzio, Salvatore Lioniello, Carmine Giugliano, presidente dell’associazione culturale “Vittoria” che ha promosso l’evento in corso nel centro del Nolano. A fare gli onori di casa il primo cittadino Peppe Caccavale: “Occasione per accendere i riflettori sul nostro territorio e soprattutto per promuovere le risorse di casa nostra che, se ben valorizzate, esprimono un alto potenziale di sviluppo. Il gradimento registrato attraverso le numerosissime persone accorse è il segnale che c’è voglia di qualità e di stare insieme”.

“L’area dell’evento – ha spiegato il portavoce della kermesse Paolo D’Arienzo - è allestita a settori specifici: pizzerie, bracerie, paninoteche, ristoranti, pasticcerie. Ogni settore dispone di zone dedicate con tavoli, sedie e personale qualificato”