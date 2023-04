Frasi ingiuriose contro il ministro Piantedosi, indaga la Digos

Frase ingiuriose contro il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sono comparse nel centro di Avellino. Sono state scritte sul muro del Portico di Santa Lucia nel centro storico del capoluogo irpino.

Gli agenti della Digos hanno avviato le indagini per tentare di risalire all'identità dell'autore o degli autori di quelle frasi, che richiamano le parole di Piantedosi all'indomani della tragedia dei migranti al largo di Cutro. Appena qualche giorno fa, il ministro è stato in Irpinia, la sua terra, per ricordare il compianto capo della Polizia, Antonio Manganelli.