Funicolare gratis in occasione dei 900 anni del Santuario

Domenica 28 maggio, in occasione dell’inizio dei solenni festeggiamenti per i 900 anni dell’Abbazia di Montevergine, corse gratuite per raggiungere il Santuario.

Ad annunciarlo è l’Amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia: «La presenza del Legato Pontificio a Montevergine è motivo di grande onore per tutti. Ringrazio l’Abate Guariglia per aver condiviso dall’inizio con noi tutte le attività per l’organizzazione dell’Anno Giubilare Verginiano, che richiamerà molti fedeli. La Funicolare è il nostro fiore all’occhiello e grazie al supporto della Regione Campania e del presidente De Luca stiamo lavorando per rafforzare quello che è un asset fondamentale per aumentare i flussi del turismo religioso e di montagna».

E in occasione della manifestazione di domenica, i tecnici dell’azienda regionale di TPL coordinati dal direttore della Funicolare, ingegnere Carmine Alvino, al termine del comitato per l’ordine pubblico, hanno definito nel dettaglio tutti i servizi per la giornata di apertura del IX Centenario della fondazione dell’Abbazia.

Orari Funicolare

Domenica 28 maggio la Funicolare sarà aperta dalle 8 alle 19 (ultima corsa).

Effettuerà 42 corse (andata e ritorno) con partenza ogni 30 minuti.

Dopo le 19 e fino al termine della manifestazione sarà in servizio la navetta con partenza da Montevergine e arrivo a Mercogliano.

Corse gratuite dalle 8 alle 14

AIR Campania effettuerà corse gratuite dalle ore 8 alle ore 14 in occasione della cerimonia di apertura dell’Anno Verginiano alla presenza del Legato Pontificio, Cardinale Pietro Parolin, che dopo la consegna della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Mercogliano presiederà la celebrazione eucaristica.

Dopo le ore 14 il costo del biglietto della Funicolare prevede una tariffa agevolata di 5 euro per andata e ritorno. Al termine del concerto di Enzo Avitabile gli utenti, esibendo il titolo, potranno usufruire del servizio navetta per il rientro a Mercogliano.

Navetta Ospedaletto-Montevergine

AIR Campania ha potenziato i servizi per i trasferimenti a Montevergine prevedendo bus in partenza dalla fermata di piazza Partenio, ad Ospedaletto d’Alpinolo, con corse di andata e ritorno gratuite dalle 8 alle 14 (ultima corsa).

Parcheggio della Funicolare

Come stabilito al tavolo del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’area di sosta davanti alla stazione di partenza di Mercogliano sarà destinata a presidio delle forze dell’ordine; quindi, resterà interdetta al pubblico fino alle prime ore del pomeriggio. Gli utenti potranno usufruire dei posti auto definiti dal piano parcheggi del Comune di Mercogliano.

La mostra fotografica

In occasione della giornata di apertura degli eventi dei 900 anni del Santuario, AIR Campania allestirà una mostra fotografica nella sala d’attesa della stazione di Mercogliano, che ripercorre la storia della Funicolare: la posa delle rotaie, l’installazione della prima fune traente e l’evoluzione delle carrozze dagli anni ’50 agli anni ’80.