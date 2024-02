Furti in Valle Caudina, bloccato ghanese con diversi alias

Furti in Valle Caudina, fermato un 25enne ghanese senza fissa dimora e senza documenti. È stato bloccato dagli agenti del Commissariato di Cervinara mentre si aggirava con fare sospetto tra alcune abitazioni. Dagli accertamenti il 25enne è risultato censito in banca dati con diversi alias. Inoltre, è risultato con vari precedenti penali per reati predatori. Per il giovane è stata avviata la procedura di espulsione. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il 25enne sia collegato a furti avvenuti in abitazioni nella Valle Caudina negli ultimi giorni.