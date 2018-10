Domenica 14 Ottobre 2018, 13:43

In giro con un coltello e due bastoni, uno dei quali munito di una rudimentale punta di ferro. I carabinieri hanno denunciato un 35enne di Contrada fermato per un controllo. L'uomo ha mostrato nervosismo nei confronti dei militari che hanno deciso di approfondire.All’esito di perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti un coltello a serramanico occultato nel vano portaoggetti e, sotto il sedile, due bastoni in legno della lunghezza di circa un metro, uno dei quali munito di una rudimentale punta di ferro. Per il 35enne è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sia l’autovettura, sprovvista di assicurazione, che il coltello ed i due bastoni sono stati sottoposti a sequestro.