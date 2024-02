In città questo weekend il cuore farà ciok tra Eurochocolate e la vigilia di San Valentino, ma la luna ha voluto anticipare anche il carnevale negli stessi giorni. All’esilio dorato della Zeza di Bellizzi al Carnevale di Venezia corrisponde in provincia la grande attesa per le tradizioni carnascialesche indigene.

Omaggio a Ettore Scola è il titolo dell’ultimo appuntamento della rassegna Tè letterario. Stanza delle parole, promossa da Info Irpinia e curata dal regista Federico Curci, in programma oggi alle 18, presso la libreria L’angolo delle storie in via Fosso Sanata Lucia ad Avellino. Insieme ad Alfonso Bruno, presidente del Centro Studi Cinematografici della Regione Campania, sarà ricordata Rita Ucci e la storia del Cinecircolo di cui è stata presidente: RicreAzione. Sergio Bruno ripercorrerà la loro collaborazione e svelerà anche i progetti futuri per il Centro Studi. Il regista Alfonso Perugini curerà il viaggio all’interno della filmografia del regista Ettore Scola con la proiezione di alcune scena dei film del regista nativo di Trevico.

Si parte oggi con un programma già ricco. Ad aprire i balli sarà il Carnevale di Montemarano che propone Carnival of cultures Alle 21 presso l’Auditorium comunale è atteso Biagio de Prisco, anche conosciuto come la voce della tradizione e avrà come ospiti Simone Carotenuto. Seguirà Upgrade con Francesco Loccisano e Andrea Piccioni a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese diretta da Roberto D’Agnese che così commenta: «Sin da piccolo sono stato sempre affascinato dalla cultura popolare, non solo quella a me più vicina, ma anche dalle altre, riscontrando, talvolta, tantissime similitudini. Mi è sempre piaciuto ascoltare musica di ogni genere e condividere questa passione con amici e conoscenti.

Carnival of cultures ripercorre questo obiettivo con la consapevolezza che la condivisione della cultura aiuta ogni territorio ad uscire fuori. La scuola di tarantella montemaranese è una squadra che porta avanti questi concetti da 15 anni». Testa e cuore nel carnevale anche a Solofra. Dove la Pro Loco , con il patrocinio del Comune, ha allestito il cartellone 2024 del Carnevale Solofrano. Oggi dalle 18 gran sfilata di carri allegorici per le strade del centro cittadino. Sono 8 i carri attesi: Notti d'Oriente (Maria SS. delle Grazie, in collaborazione con Saragnano e Contrade), One Piece (I ragazzi di Capriglia), I Puffi (Sogno e Realtà, in collaborazione con 84Zero84), PJ Masks (Casal Barone), Super Mario Bros (Insieme per), Aladin (Rione Capo Solofra & Michelangelo de Stefano), Frozen (S. Anna Pandola), Super Mario (associazione Alvaa).

Nella sala consiliare di Petruro Irpino oggi alle 18.30 sarà proiettato il documentario How Far Na? Si tratta di un lavoro realizzato nell’ambito di Obiettivo Creativo Lab un percorso di alfabetizzazione cinematografica. Presso il Centro Diurno Sai Petruro Irpino "Sale della Terra" nei mesi scorsi si è tenuto un laboratorio creativo di Cinema, iniziativa rivolta agli utenti della struttura e aperta a tutti, organizzata dall'Associazione Daena Aps con il supporto della Regione Campania e della Film Commission.

Il titolo, scritto in pidgin english (lingua con una base grammaticale e fonetica cinese e da un lessico inglese) vuol dire “come stai?”. Presenterà l'iniziativa il sindaco di Petruro Irpino, Giuseppe Lombardi. Si parlerà del progetto insieme a Umberto Rinaldi, direttore artistico, Giulia Pellizzari, coordinatrice del gruppo Sai, Consuelo Giangregorio, educatrice progetto Sai e l'insegnante Adele Zotti. Torando ad Avellino, dopo l’annuncio di ieri la città è già in fermento per il festival Out Here, organizzato da Fitz e Sometimes Collective, che tra marzo e maggio porterà in città artisti di spessore internazionale con quattro concerti previsti all’ex cinema Eliseo.