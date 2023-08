Incidente ad Avellino: dopo la 81enne è deceduto anche il marito

È deceduto anche il marito della 81enne morta ieri in seguito all'incidente stradale avvenuto in via Due Principati ad Avellino. L'anziano, coetaneo della consorte, è spirato all'ospedale Moscati del capoluogo irpino. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate.

Poi il tragico epilogo. L'uomo era alla guida di una delle vetture che si sono scontrate frontalmente. Al volante dell'altra auto una donna di 63 anni che è stata ricoverata nel nosocomio avellinese.

Alla ricostruzione del sinistro lavorano gli agenti della Polizia Municipale. Sul posto sono intervenuti ieri vigili del fuoco e 118. Si tratta della seconda coppia di anziani che perde la vita nello stesso sinistro sulle strade dell'Irpinia nel giro di tre giorni.