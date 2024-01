Incidente ad Avellino sulla Variante: camion dei rifiuti finisce fuori strada

Paura questa mattina, poco prima dell’alba, per un incidente stradale avvenuto lungo la Variante di Avellino. Intorno alle 5,30 un camion per la raccolta dei rifiuti è finito fuori strada. L’operatore alla guida del mezzo ha riportato leggere ferite, oltre a un notevole spavento. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno provveduto a rimuovere il camion con l’autogrù e a mettere in sicurezza la zona.

Si sta ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro, che solo per una serie di circostanze fortuite non ha avuto conseguenze più gravi.