Incidenti sul lavoro, edilizia e agricoltura al centro della verifica dell'osservatorio in prefettura

Avviata l’attività dell’Osservatorio Provinciale sugli incidenti sul lavoro presso la Prefettura di Avellino, dopo i vari episodi che si sono registrati in Irpinia negli ultimi mesi. Anche con decessi. Riflettori puntati su edilizia e agricoltura. Con la stipula del protocollo d’intesa per il Rafforzamento della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro nella provincia di Avellino” - sottoscritto lo scorso anno dal prefetto di Avellino, Paola Spena, dal governatore Vincenzo De Luca, dalle forze dell’ordine, dai Vigili del Fuoco, dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dalla Asl, dall’Inail e dall’Inps, dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dalle componenti datoriali e sindacali della provincia – è stata avviata anche l’attività dell’Osservatorio Provinciale sugli incidenti.

Nel corso dell’ultima riunione operativa sono stati in particolare esaminati gli esiti delle attività ispettive coordinate dalla Prefettura e svolte congiuntamente da ITL, ASL ed INPS, con l’ausilio delle forze dell’ordine, ciascuno per i profili di competenza, nelle aziende ritenute di interesse.

Le prime verifiche hanno interessato ditte dislocate su tutto il territorio provinciale, sia del comparto edile, in considerazione delle incrementate attività legate ai finanziamenti del PNRR nonché alle misure per l’efficientamento dei condomini, sia di quello agricolo, anche alla luce del numero degli incidenti registrati. Nell’ambito di questa prima sinergica attività di vigilanza svoltasi nel periodo estivo sono emerse, per lo più, violazioni in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro, che hanno interessato tutte le aziende ispezionate, mentre di carattere sporadico e residuale sono state le contestazioni in materia giuslavoristica. “L’attività di verifica e controllo del nucleo ispettivo proseguirà nei mesi a venire, con una calendarizzazione già definita fino al prossimo mese di dicembre, in considerazione anche delle attività produttive che caratterizzano l’Irpinia nei mesi autunnali”, spiegano dalla Prefettura.