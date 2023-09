Truffe online a due persone dell'Alta Irpinia, presi una napoletana e un libico

Una trentenne napoletana e un ventenne libico residente a Milano sono stati denunciati per aver truffato due persone dell’Alta Irpinia. Le indagini dei carabinieri della Stazione di Montella hanno permesso di far luce su alcune transazioni online, effettuate con la carta prepagata della vittima che, in fase di denuncia, ha disconosciuto tali operazioni.

Bloccato immediatamente il flusso, l’attività d’indagine condotta dai militari ha consentito di acquisire elementi a carico della donna, che fraudolentemente era riuscita ad ottenere le credenziali di accesso alla home banking della malcapitata. Per la stessa tipologia di reato, a seguito di denuncia sporta da una signora di Nusco, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato anche un ventenne originario della Libia e residente a Milano.