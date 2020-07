Inferno di fuoco a Montecalvo Irpino, alla contrada Malvizza. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato un grosso capannone. All’interno più di seicento rotoballe di fieno. Sono intervenute sul posto le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Ariano Irpino, di Grottaminarda e del comando provinciale di Avellino. A supporto anche due autobotti. Le operazioni di spegnimento dell’imponente rogo sono andate avanti per quasi venti ore. I caschi rossi sono ancora sul luogo per mettere in sicurezza l’area e per domare gli ultimi focolai. Avviate le indagini delle forze dell'ordine per chiarire le cause dell'incendio. Ultimo aggiornamento: 17:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA