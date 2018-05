Martedì 15 Maggio 2018, 23:13 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 23:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investito sul lungomare di Minori, ora versa in gravi condizioni all'ospedale "Ruggi" di Salerno. La vettura condotta da un 19enne ha travolto un uomo di 50 anni di Aiello del Sabato che si trovava in Costiera Amalfitana per assistere alla gara di basket del figlioletto. L'incidente è avvenuto subito dopo la partita. Il 50enne del comune alle porte di Avellino ha compiuto un volo di alcuni metri. Ha riportato fratture agli arti inferiori e lesioni interne. Immediatamente soccorso, è stato trasportato al presidio ospedaliero di Castiglione per le prime cure. La vittima dell'investimento è stata poi trasferita al "Ruggi", dove è ricoverata in coma farmacologico. Preoccupano le lesioni polmonari. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.