Aiello del Sabato, auto in fiamme: il fuoco lambisce un palazzo

Bruciata un vettura, le fiamme lambiscono il palazzo. Notte di paura ad Aiello del Sabato. I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle 2,40 sono intervenuti in viale Unità d'Italia per l'incendio che ha visto coinvolta un'autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente evitando che si propagassero al vicino edificio.

Non si sono registrati ulteriori danni. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Solofra che hanno effettuato i loro rilievi. Si propende per la matrice dolosa, anche se altre ipotesi al momento non vengono scartate.