Italia-Spagna, spari ad Avellino durante i festeggiamenti: tre feriti

Spari tra la folla durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia. Tre i feriti. Notte di fuoco in viale Italia ad Avellino. Durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale contro la Spagna, sono stati esplosi sei colpi di arma da fuoco contro un'auto a bordo della quale vi erano padre e figlio e una terza persona. Sono rimasti feriti e medicati al pronto soccorso dell'ospedale Moscati. Non corrono pericolo di vita.

APPROFONDIMENTI EURO 2020 Esplode l'urlo azzurro, Italia in festa:clacson e caroselli per... IL REPORTAGE Italia-Spagna, è festa anche a Napoli: tuffi e caroselli fino...

L'episodio è avvenuto intorno alle 2. Al momento del fatto in strada c'erano tante persone. All'esplosione dei colpi, c'è stato un fuggi fuggi generale. Sul posto sono intervenuti pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza. La zona è stata transennata per eseguire tutti i rilievi necessari. Al momento non sono chiari i motivi di quanto accaduto. Avviate le indagini da parte dei carabinieri.