«Cuore di Avellino» al via con la Ztl nel centro storico

«Con questa edizione del “Cuore di Avellino” non ci rivolgiamo al solo pubblico della notte, ma puntiamo a un format ricco e gioioso che coinvolga tanto le famiglie e i bambini quanto i ragazzi più grandi». Nel giorno del taglio del nastro dei mercoledì d’estate al centro storico, la vicesindaca con delega al Commercio e al Turismo Laura Nargi tranquillizza i residenti della zona. Non erano mancati, infatti, nella precedente edizione, momenti di tensione con gli abitanti del centro antico che lamentavano musica ad alto volume e difficoltà a transitare con le auto. «La scelta di istituzionalizzare l’iniziativa con l’organizzazione in capo all’Assessorato al Turismo e al Commercio e la direzione artistica di “Mambo Eventi” di Angelo Riccio – prosegue l’esponente della Giunta Festa – è appunto dettata dalla volontà di conciliare le esigenze dei residenti, delle attività commerciali e dei loro fruitori. Colta lo scorso anno la bontà dell’iniziativa, con il grande successo riscontrato in termini di presenze, abbiamo deciso di elevare gli standard di organizzazione e sicurezza. In più abbiamo immaginato esperienze diverse, maggiormente immersive con guide e videomapping che valorizzino le nostre risorse come i cunicoli longobardi e che quindi non abbiano come fine il mero divertimento».



Non a caso il prossimo mercoledì al centro storico coinciderà con una visita accompagnata da una guida abilitata resa ancora più suggestiva perché programmata in orario serale. «La scelta di pedonalizzare il centro storico con il sistema dei varchi Ztl – spiega Nargi – vuole proprio significare più vivibilità e meno smog.

Tutto il cuore antico sarà coinvolto in un progetto del quale beneficeranno le attività commerciali e i loro fruitori, ma anche chiunque voglia passeggiare al suo interno e godere delle sue tante bellezze. Il nostro obiettivo è far vivere a tutti in modo sereno e in tranquillità il centro storico che da troppi anni attende di essere rivitalizzato». Si parte, dunque, questa sera, non a caso in coincidenza col solstizio d’estate, con un ricco programma che coinvolgerà piazza Libertà, via Nappi, piazza Amendola, i cunicoli longobardi, la scalinata Cosimo Fanzago, la Torre dell’Orologio e perfino i balconi con i dj set. Start alle ore 20 e chiusura prima di mezzanotte. Ma non c’è il solo centro cittadino nel mirino dell’amministrazione comunale.



Prosegue infatti anche il percorso verso Eurochocolate 2024. Il capoluogo irpino aprirà le celebrazioni del trentennale del festival del cioccolato nel febbraio 2024: appuntamento dal 9 al 14 con il gran finale che cadrà nel giorno della festa degli innamorati e del patrono di Avellino, San Modestino. Ieri a Palazzo di Città una lunga riunione operativa, la prima in presenza, alla quale oltre alla vicesindaca hanno partecipato le associazioni di categoria come Confcommercio, Confartigianato, Confimprenditori, l’Associazione Imprenditori Irpini – Confesercenti e il presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci. Presenti i referenti Antonello Tarantino, Tania Addesa, Carmine Venuta, Angelo Losco e Adolfo Cipriano. «È stato spiegato il progetto alle associazioni di categoria in rappresentanza delle singole attività che poi verranno a loro volta coinvolte con bandi e avvisi pubblici - dettaglia Nargi -. È stato distribuito anche del materiale informativo, ma la cosa più importante è che a Eurochocolate indoor, in programma a Perugia a Umbriafiere dal 13 al 22 Ottobre, sarà presente un ampio spazio promozionale dedicato all’edizione di Avellino.