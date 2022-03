Lavoratori a rischio nel cantiere, imprenditore denunciato

Cantiere a rischio in Irpinia. In azione i Carabinieri che hanno riscontrato violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a Monteforte Irpino. Nello specifico, a seguito dell’accertamento eseguito dai Carabinieri della locale Stazione, che hanno operato unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, sono state riscontrate delle irregolarità sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori. Il titolare dell’impresa è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Impartite altresì prescrizioni con ammende per circa 11mila euro.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA «Papà è morto sul lavoro 25 anni fa, ora ci... MONZA Operai travolto da un'antenna: morto un 33enne, il collega in... IL CASO Incendio nella galleria e operaio ustionato: in tre vanno a processo