Maurizio De Simone maxi truffa all'Unione Europea: arrestato in Toscana

Finisce di nuovo in manette l’avellinese Maurizio De Simone, manager sportivo. È stato arrestato a Pistoia dalla Guardia di finanza.

De Simone garante dimissionario del trust arancione (di fatto il patron della società di calcio della città toscana) Secondo l’accusa, è coinvolto in una maxi frode ai danni dell'Unione Europea sul Pnrr.

La Procura di Pistoia gli contesta reati fallimentari e false fatture. Per lo storico club che nel 2021 ha festeggiato 100 anni, si profila il fallimento.

Il blitz delle Fiamme Gialle nella mattinata presso la sede della Us Pistoiese in via Dello Stadio. In passato De Simone è stato coinvolto in altre vicende giudiziarie alcune delle quali interessavano sempre il mondo del calcio.