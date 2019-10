Lunedì 14 Ottobre 2019, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2019 08:20

Operazione anticamorra in Irpinia. Dall'alba di oggi oltre 250 carabinieri del comando provinciale di Avellino sono impegnati per l’esecuzione di 23 misure coercitive, per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, usura, estorsione, detenzione di armi ed altro. L’operazione, denominata “Partenio 2.0”, ha consentito, dopo alcuni allarmanti episodi che si sono recentemente verificati nel capoluogo, di disarticolare il “nuovo clan Parternio”, egemone nella città di Avellino ed in altri comuni della provincia. Nel mirino nei giorni scorsi un imprenditore al quale è stato fatto esplodere un ordigno nell'auto e l'ex consigliere comunale Damiano Genovese, figlio di Amedeo in carcere per scontare una condanna all'ergastolo.