Lunedì 18 Marzo 2019, 18:19

Sorpresi a sversare mezza tonnellata di guaina bituminosa in una zona di campagna del comune di Lauro. In tre sono stati sorpresi dai carabinieri. Per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica. I militari li hanno beccati alla località Pignaniello del Comune di Lauro, mentre abbandonavano oltre 500 chilogrammi di guaina bituminosa, materiale edile qualificato come rifiuto altamente pericoloso per l’ambiente dal personale Arpac intervenuto sul posto dopo la richiesta degli uomini dell’Arma. Il mezzo cassonato utilizzato per il trasporto, insieme al materiale rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro.