Sabato 20 Aprile 2019, 14:25

Pusher arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento. Si tratta di un 38enne di Montoro sorpreso in possesso di hashish e marijuana. La pattuglia della locale stazione ha intimano l’alt all’uomo che, per tutta risposta, si è dato alla fuga, innescando un inseguimento durante il quale, nel maldestro tentativo di disfarsene e verosimilmente recuperarla in un secondo momento, ha lanciato dal finestrino una borsa (prontamente recuperata dai carabinieri) con all’interno un panetto di hashish del peso di 100 grammi e 5 grammi di marijuana. Il tutto è stato sottoposto a sequestro insieme ad un bilancino di precisione ed un taglierino con lama ancora intrisa di hashish, rinvenuti nel comodino della sua camera da letto all’esito della successiva perquisizione domiciliare.