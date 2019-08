Venerdì 16 Agosto 2019, 14:10

Morso da una vipera in piazza Primo Maggio a San Martino Valle Caudina non lontano dagli alloggi popolari. Corsa in ospedale per un 30enne del posto che è stato trasportato al pronto soccorso del Rummo di Benevento. Sono intervenuti sul luogo dove si è verificato l’episodio i carabinieri della locale Stazione che sono riusciti a catturare il serpente. I militari hanno perlustrato l’intera area a ridosso delle case popolari per verificare la presenza di altri rettili. Al trentenne è stato somministrato il siero per annullare l’azione del veleno.