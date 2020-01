Nel pacco di biscotti per un detenuto del carcere di Ariano Irpino erano nascosti microcellulari e sim card. Sono stati gli agenti della polizia penitenziaria a scoprirli nel corso di controlli della corrispondenza. All'interno della scatola erano nascosti 4 telefonini, le sim card e un cavetto usb per la ricarica destinati a un 40enne ospite della struttura. Un elogio agli agenti arriva dal segretario nazionale del Sappe, Emilio Fattorello, per la professionalità e l'attenzione nonostante la carenza di personale. Avviate le indagini per risalire al mittente. © RIPRODUZIONE RISERVATA