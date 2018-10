Sabato 6 Ottobre 2018, 17:27

Operai su piattaforme aree senza parapetto e con il rischio concreto di cadere giù. Il blitz dei carabinieri è scattato in un cantiere di Aquilonia per la realizzazione di un parco eolico. In azione i militari coadiuvati dai colleghi della stazione forestale. All’esito delle verifiche, per il titolare della ditta è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Oltre alla denuncia ed alle previste sanzioni amministrative, è stata disposta la sospensione dei lavori fino alla messa in sicurezza del cantiere.