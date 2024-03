Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in Alta Irpinia per inaugurare nuove strutture. Ad Aquilonia il titolare del Viminale è stato presente all'inaugurazione di un nuovo fondo per la biblioteca del Museo Etnografico. Intorno alle 11.30 ha raggiunto Sant'Angelo dei Lombardi per l'avvio del centro IntegrationLab, dedicato alla formazione di richiedenti asilo e in generale delle fasce deboli. Minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid prima dell'inizio dei lavori.