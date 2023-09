Grandi mieli d’Italia, di nuovo tre gocce d’oro per l’azienda Marzullo di Aquilonia

Unico in Campania ad aver ottenuto l’ambito premio per ben tre mieli, unico in tutta Italia ad aver ottenuto tre gocce d’oro per due anni di seguito per lo stesso miele. Quella di Angelo Marzullo, ad Aquilonia in provincia di Avellino, da anni affiliata Apas Campania è l’azienda apistica dei primati.

A dirlo è stata la giuria della 43esima edizione del concorso Grandi Mieli d'Italia Tre Gocce d'Oro organizzato dall'Osservatorio nazionale del miele che premia ogni anno i migliori mieli nazionali.

Una rigorosa valutazione che comprende analisi organolettiche, fisico-chimiche, melissopalinologiche oltre che un'attenta analisi sensoriale svolta da esperti iscritti all'Albo competente, ha permesso di selezionare e premiare i migliori mieli d’Italia e tra questi anche ben tre mieli dell’azienda di Aquilonia.

Marzullo padre e figlio, Gerardo e Angelo, da anni associati Apas Campania, si sono portati a casa una goccia d’oro per il loro Millefiori, due Gocce d’oro per il loro miele d’Edera e ben tre gocce d’oro per il Trifoglio. Un ambitissimo premio, quest’ultimo, che era stato già centrato dall’azienda di Aquilonia nella scorsa edizione del premio.

«Si tratta di un ambito premio che – hanno commentato dall’azienda Marzullo – ci inorgoglisce e ci ripaga dei sacrifici quotidiani, spingendoci a fare sempre meglio. Lavoreremo duramente anche quest’anno per garantire il meglio ai nostri clienti».