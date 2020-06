LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resti di un cinghiale sbranato sono stati trovati nei boschi di Summonte, in un’area non molto distante dal territorio del comune di Sant’Angelo a Scala dove è stata avvistata l’ultima volta la pantera.Intanto, un altro avvistamento c’è stato lungo la strada statale 88 nel territorio del comune di Grottolella. La macchina delle ricerche non si ferma. All’opera 50 uomini, con l’ausilio di droni con telecamere termiche che hanno notato una serie di movimenti.