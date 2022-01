Raid incendiario a Serino, bruciate le cabine di due camion

A fuoco due camion di un'azienda irpina. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per un incendio divampato a Serino. Le fiamme hanno interessato le cabine di due autocarri, parcheggiati nel cortile di un’azienda che ha sede in via Terminio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e i Carabinieri della Compagnia di Solofra. Si propende per la natura dolosa del rogo. I militari hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di elementi utili alle investigazioni.