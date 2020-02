Ricercato salernitano arrestato in provincia di Avellino. I carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno ammanettato durante la notte un trentenne di Mercato San Severino, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno per associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata all’estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. È stato fermato alla frazione Castel del Lago del Comune di Venticano dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio finalizzato principalmente al contrasto dei furti. Al momento del controllo il trentenne non ha opposto alcuna resistenza. È finito nel carcere di Benevento. Deve scontare una pena di 5 ann e 10 mesi di reclusione. © RIPRODUZIONE RISERVATA