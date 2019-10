Mercoledì 2 Ottobre 2019, 22:59

Un gattino morto lasciato sull'asfalto della strada statale 303, in Irpinia, è stato in parte ricoperto dalla vernice per tracciare la striscia di mezzeria della carreggiata. Gli operai addetti al rifacimento della segnaletica non hanno tenuto conto del cucciolo probabilmente investito da un'auto. E con il macchinario in azione per disegnare la linea continua hanno verniciato parte della carcassa. Un fatto che ha indignato la comunità di Frigento, nel cui territorio si è verificato il fatto, e lo stesso sindaco Carmine Ciullo.