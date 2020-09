I boschi dell'Irpinia ancora nella morsa delle fiamme. Un incendio si è sviluppato a Montemiletto in località Cesura. Bruciato un ettaro di terreno incolto e di bosco. A domare le fiamme gli uomini del Genio Civile di Avellino coordinati dalla dirigente Claudia Campobasso che è a capo anche della Protezione Civile regionale. Rogo domato anche ad Avella nella mattinata da parte del personale della Comunità Montana Partenio Vallo Lauro. Nella giornata di domani verranno eseguiti dei sopralluoghi per evitare un'eventuala ripresa delle fiamme. Impegnati sul fronte sempre in prima linea e h24 i vigili del fuoco del Comando provinciale di Avellino. Diversi gli interventi effettuati quotidianamente per roghi di sterpaglie lungo le strade e nei terreni privati, oltre agli incendi che stanno divorando i boschi irpini. © RIPRODUZIONE RISERVATA