Schianto auto-tir in autostrada, bloccata la A16 verso Napoli

Incidente con feriti e traffico in tilt sulla Napoli-Canosa. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull'autostrada A16, al Km. 31.700 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autoarticolato ed un'autovettura. Nell'impatto tra i due veicoli il mezzo pesante si è messo di traverso sulla carreggiata di fatto ostruendola. I rispettivi conducenti sono rimasti feriti. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale Moscati di Avellino. Bloccata la corsia in direzione Napoli per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dai veicoli incidentati. Disagi per il traffico. Si sono formate lunghe code.

