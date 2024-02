Resta intubato nel reparto di Rianimazione dell'Azienda ospedaliera Moscati, M. D. A. il ragazzo di appena 16 anni coinvolto nella notte tra sabato e domenica in un pauroso incidente stradale in centro città. Ieri sera è riuscito l'intervento di craniectomia decompressiva per allentare la pressione sul cervello della massa che premeva. La vita dello studente del Liceo Imbriani di Avellino, che al momento dell'impatto era alla guida della sua minicar, resta appesa a un filo. Ieri, il ragazzo è stato sottoposto a un lungo intervento neurochirurgico, durato più di tre ore, che si è reso necessario per il forte trauma cranico riportato a seguito del sinistro. D'accordo con i genitori, i medici dell'Unità operativa diretta da Angelo Storti hanno effettuato la delicata operazione il cui esito è stato positivo. Tuttavia, il quadro clinico resta complesso con le prossime ore che saranno decisive.

In questo momento, il sedicenne di Alvanella (frazione di Monteforte Irpino) resta intubato nel reparto di Rianimazione del Moscati. È costantemente monitorato dal personale medico e infermieristico a causa delle ferite riportate. L'altra notte, il quadro è apparso subito grave ai sanitari del 118 giunti in via Tagliamento a bordo di un'ambulanza. Dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato d'urgenza nel vicino ospedale. Il ragazzo è rimasto incastrato all'interno del piccolo abitacolo della minicar. Sono stati i vigili del fuoco a liberarlo e ad affidarlo ai sanitari. È stata un'operazione non facile, in considerazione delle condizioni della vetturetta e per scongiurare altri problemi al sedicenne. Un'altra ambulanza ha poi condotto il ventenne avellinese in ospedale. I caschi rossi del comando di via Zigarelli hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e la zona dove si è registrato il terribile schianto. Rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l'una. La prognosi resta riservata. Ieri, come detto, è stato sottoposto anche a un intervento chirurgico alla testa, il secondo dopo quello al femore (nella giornata di domenica) per stabilizzare una frattura.

Il sinistro si è verificato in via Tagliamento, tra i due incroci a ridosso di Villa Di Marzo in città. Il ragazzo era a bordo di una minicar elettrica, una Citroen Ami, che è andata a scontrarsi frontalmente con un suv Mg, condotto da un ventenne di Avellino, che pure è finito al pronto soccorso del nosocomio di contrada Amoretta. Le sue condizioni non destano preoccupazioni: dopo le cure ricevute nel corso della notte, è stato sottoposto a una serie di accertamenti diagnostici che hanno escluso ulteriori problemi. La dinamica è al vaglio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile. I militari dell'Arma hanno effettuato misurazioni e rilievi fotografici. Ulteriori approfondimenti tecnici saranno eseguiti sulle due auto sottoposte a sequestro. L'impatto è stato frontale. Uno scontro violento, nel quale ha avuto la peggio il sedicenne che era alla guida della minicar elettrica.

Da capire se uno dei due giovani abbia invaso in parte la corsia opposta o fosse interno a svoltare. Già raccolta la versione del ragazzo che era al volante del suv. Potrebbero servire anche le immagini telecamere di videosorveglianza della zona, comprese quelle private, per un contributo alla ricostruzione della sequenza dell'incidente stradale. I carabinieri stanno lavorando anche per avere contezza della velocità che tenevano le due vetture e se, quindi, sia stato rispettato il limite. Si cercano eventuali testimoni presenti al momento della tremenda collisione.