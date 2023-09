Per chi suonerà la campanella lunedì mattina, alunni o operai? È quanto si domandano le famiglie dei piccoli allievi del plesso scolastico di Alvanella, ormai da tempo trasformato in un cantiere, prima per l’efficientamento energetico dell’edificio, poi per la realizzazione della sala mensa.

Gli interventi hanno visto dilatarsi i tempi in maniera eccessiva. Lo stato dell’arte, alla vigilia del primo giorno di scuola, ha fatto letteralmente sobbalzare dalla sua poltrona la dirigente dell’istituto comprensivo “Aurigemma”, Filomena Colella, che nel consueto tour che precede l’avvio delle lezioni si è trovata di fronte una situazione a suo dire allarmante.

Forte di una relazione sottoscritta da tecnici di fiducia, la dirigente ha chiesto lumi all’amministrazione comunale, minacciando il rinvio della prima campanella qualora non avesse avuto opportune rassicurazioni circa la sicurezza degli ambienti e dell’intera area.

Troppi pericoli incombenti e ambienti poco salubri, secondo le prime rilevazioni. Al punto che la preside si è detta pronta a far intervenire Asl e Prefettura.

Ieri pomeriggio, Colella ha incontrato nuovamente i responsabili del cantiere, contestando le interferenze che, stando a quanto evidenziato dai tecnici, non garantirebbero sicurezza all’area.

«Mi hanno assicurato che entro lunedì il cantiere sarà messo in sicurezza - spiega la dirigente dell’”Aurigemma” - con transenne adeguate, la delimitazione dei percorsi, un doppio telone per coprire i materiali di risulta attualmente a vista e, soprattutto, una costante innaffiatura per evitare il sollevamento di polvere».

Secondo quanto raccolto dalla dirigente, entro il 15 ottobre i responsabili del cantiere si sono impegnati a portare a termine le fasi di lavoro in esterna.