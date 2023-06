Secondo incendio in un appartamento in città, fiamme in via San Leonardo

Paura in via San Leonardo ad Avellino.

Un appartamento al secondo piano di un palazzo è andato in fiamme. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco allertati dai residenti della zona che hanno notato le fiamme uscire dall'abitazione.

Una squadra di caschi rossi è intervenuta sul posto provvedendo a spegnere il rogo. Al termine delle operazioni, l'abitazione è stata messa in sicurezza.

I pompieri hanno effettuato un sopralluogo per verificare da quale punto sia partito l'incendio. Fortunatamente non si sono registrati feriti. È rimasto danneggiato solo un ambiente della casa. Si tratta del secondo incendio di un appartamento che si verifica in città nel giro di poche ore.