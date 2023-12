Sequestrati oltre 46mila fuochi pirotecnici, nei guai il gestore di un'attività

Oltre circa 46.000 fuochi pirotecnici sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Ariano Irpino in un’attività commerciale di Mirabella Eclano.

Erano esposti senza rispettare le prescrizioni di sicurezza. In particolare, i prodotti pirotecnici erano privi delle protezioni che garantiscono le minimali condizioni di sicurezza per l’innesco fortuito della miccia di accensione ed erano posti in vendita sugli stessi scaffali dove era collocato materiale infiammabile.

All’esito delle attività, il materiale pirotecnico, di categoria “F1” ed “F2” gruppo “D” ed “E” di libera vendita, quali: fontane, magnum, raudi, gazza cantante, candele magiche e bengala, per un peso complessivo di oltre 150 Kg ed un contenuto di esplosivo netto di circa 64 Kg, è stato sottoposto a sequestro e affidato in giudiziale custodia ad un deposito autorizzato, mentre il titolare del negozio è stato segnalato alle autorità competenti.