Coppia di anziani si ribalta con l'Ape Car e rimane intrappolata nel piccolo abitacolo. L'incidente è avvenuto a San Potito Ultra in via Circumvallazione. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino per estrarre i due coniugi dall'abitacolo del mezzo. Sul luogo dell'incidente sonno giunti i sanitari del 118. I due coniugi sono rimasti feriti. Ad avere la peggio l'uomo che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

APPROFONDIMENTI CUBA Bus si ribalta e cade dal ponte a Cuba: muoiono 10 insegnanti, 25... L'INCIDENTE Si ribalta trattore, muore imprenditore:gli agricoltori di Sessa... L'INCIDENTE Auto sbanda, ne colpisce un'altrae si ribalta: due persone in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA