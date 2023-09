Il sindaco Moretti prepara la nuova squadra di governo

Dalla sanità, alla pubblica istruzione, dall’industria ai servizi sociali e lavori pubblici. Il sindaco di Solofra Nicola Moretti è al lavoro per definire l’assegnazione delle nuove deleghe. In queste ore si susseguono a palazzo Orsini le consultazioni con i componenti dell’amministrazione. Il primo cittadino renderà ufficiale il decreto con le nomine la prossima settima.

Moretti al momento resta abbottonato e si è preso qualche giorno di tempo per un confronto all’interno del gruppo.



Ma di certo qualche orientamento si può già scorgere. Dallo stop nei mesi di commissariamento alla ripresa del mandato amministrativo dopo le elezioni, che hanno assegnato a Moretti il 40,20% dei consensi con il ritorno al voto delle due sezioni 3 e 5, qualche novità è in arrivo.

Il primo cittadino si sente spinto a dare maggiori risposte alla città sia per la fiducia riconfermata ma anche e soprattutto per il maggiore consenso raccolto. Da una parte si pensa a una rimodulazione delle deleghe rispetto a quelle precedenti.

Di certo, a tutti gli eletti, non solo a coloro che saranno nominati assessori, saranno attribuite delle deleghe. «Stiamo vagliando i vari settori -afferma il sindaco Moretti- di certo è intenzione far lavorare tutti i componenti dell’amministrazione comunale».

Non è da escludere che, rispetto alla precedente esperienza, possano essere individuati nuovi settori da seguire, alla luce anche delle risorse europee e fondi Pnrr.

Tra le prime indiscrezioni, probabile che la sanità sia riassegnata al dottore Gerardo De Stefano. Conferma al bilancio per Orsola De Stefano. La delega alla pubblica istruzione e cultura potrebbe rimanere a Mariangela Vietri. Così come le politiche sociali a Loredana Attianese. Allo sport e spettacolo, invece, il consigliere Bryan Penna.