Sabato 8 Settembre 2018, 14:21

Imprenditore denunciato a Solofra per reati ambientali. I carabinieri hanno deferito un 54enne del luogo titolare di conceria per aver attivato illecitamente un sito di stoccaggio di rifiuti speciali di prodotti di scarti di lavorazioni delle pelli.La zona del solofrano e della Valle dell'Irno è costantemente monitorata dalle forze dell'ordine proprio per evitare danni all'ambiente.