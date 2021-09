Spaccia droga nel parcheggio del supermercato, arrestato 44enne

Spaccia droga fingendosi cliente di un supermercato, la sostanza era nascosta nel contenitore del detersivo. Un 44enne di Forino è stato arrestato nel parcheggio di market di Avellino. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’intervento dei Carabinieri di Avellino è scattato nell’ambito dei consueti servizi svolti nei pressi di attività commerciali, finalizzati a prevenire e reprimere reati predatori. I militari, avendo notato i movimenti e l’atteggiamento sospetto del 44enne, hanno proceduto al controllo. L’intuito degli uomini dell’Arma ha trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti 60 grammi di cocaina contenuti in un involucro sottovuoto, abilmente occultato in una bottiglia di plastica per detersivo liquido, riposta, insieme a prodotti alimentari, all’interno di una busta da spesa.